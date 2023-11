Na nocnym niebie pojawił się nowy obiekt. To przedmiot zgubiony przez astronautki

Zgubiona w kosmosie torba z narzędziami krąży obecnie po orbicie Ziemi tuż przed Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), informuje Earth Sky. Jak zaznacza serwis, torba jest wyjątkowo jasna, jak na tego typu obiekt. Jej jasność jest szacowana na ok. +6mag. Dla porównania Słońce ma jasność -26 mag, Księżyc -12mag, a słabo widoczny Teleskop Kosmiczny Hubble'a +28mag. W praktyce oznacza to, że jest na granicy widoczność dla ludzkiego oka.

Według IFL Science na bardzo ciemnym, nocnym niebie osoby o doskonałym wzroku mogą dostrzec obiekty o jasności +6mg. Muszą jednak wystąpić idealne do tego warunki. Pozostałe osoby mogą posiłkować się lornetką lub niewielkim teleskopem. To powinno wystarczyć. Serwis wyjaśnia, że torba porusza się z niemal dokładnie taką samą prędkością jak ISS. Pokonuje też taką samą drogę, ale ok. minutę przed stacją.

Dlatego też obiekt 58229/1998-067WC należy wypatrywać w podobnym położeniu, co ISS i pamiętać, że jest widoczny w miejscach aktualnych jej przelotów (na razie ISS nie zobaczymy z Polski). Te z kolei można sprawdzić, korzystając z dostępnych narzędzi typu ISS Tracker, czy Spot The Station NASA. Według Earth Sky torba z narzędziami pozostanie na orbicie okołoziemskiej przez kilka miesięcy. Po tym czasie dojdzie do jej rozpadu w ziemskiej atmosferze. Wstępne szacunki wskazują, że 58229/1998-067WC wejdzie w atmosferę ok. marca 2024.