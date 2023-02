Minęła pierwsza w nocy. Na niebie pojawił się wyjątkowy obiekt

Kometa C/2022 E3 ZTF ostatni raz pojawiła się na nocnym niebie podczas epoki lodowcowej, dlatego jej ponowne zbliżenie się do Ziemi w 2023 r. można uznać za wyjątkową i dodatkowo jedyną za naszego życia okazje do jej zobaczenia. Obiekt odkryty przez astronomów Bryce'a Bolina i Franka Masciego za pomocą sondy Zwicky Transient Facility (ZTF) w Obserwatorium Palomar w Kalifornii w marcu 2022 roku, okrążą Słońce co 50 tys. lat.