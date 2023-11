Astronauci zgubili w kosmosie torbę z narzędziami. Nikomu już się nie przyda

NASA informuje, że spacer kosmiczny Jasmin Moghbeli i Lorala O'Hara trwał łącznie 6 godzin i 42 minuty. Jednym z jego celów była naprawa niektórych elementów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas prowadzonych działań astronauci zgubili jedną z toreb z narzędziami. Zauważyli ją kontrolerzy lotu dzięki zewnętrznym kamerom. NASA zaznacza jednak, że narzędzia nie były potrzebne do zakończenia spaceru kosmicznego.

Dodatkowo przeprowadzone analizy wykazały, że ryzyko ponownego kontaktu ISS z torbą, która stała się kosmicznym śmieciem, jest niskie. Zarówno sama stacja, jak i przebywająca na niej załoga są bezpieczni i nie potrzeba podejmować żadnych dodatkowych działań. Torba zgubiona przez astronautów trafiła do katalogu znanych sztucznych obiektów w kosmosie, gdzie zyskała oznaczenie 58229/1998-067WC.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która krąży ok. 420 km nad Ziemią, kilka razy zmuszona była do wykonania manewrów zmieniających jej położenie z powodu kosmicznych śmieci. Przykładowo, pod koniec 2021 r. w taki sposób uniknięto zderzenia z fragmentem pochodzącym z rakiety Pegasus, wystrzelonym w latach 90. przez Stany Zjednoczone. Gdyby doszło do kolizji, ISS mogłaby poważnie ucierpieć, tak samo jak i jej załoga.