Czarna dziura czy gwiazda neutronowa? Odkryto zagadkowy obiekt w Drodze Mlecznej

Według naukowców, tajemniczym obiektem mogą być tylko dwie rzeczy – gwiazda neutronowa lub czarna dziura. Jednak każda z opcji byłaby nowym odkryciem. Jeśli jest to gwiazda neutronowa, może być najcięższą tego typu gwiazdą, jaką kiedykolwiek zaobserwowano. Jeśli z kolei jest to czarna dziura, to jest ona najlżejszą, jaką dostrzeżono.