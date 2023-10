Starlink na nocnym niebie. "Kosmiczny pociąg" widać nawet między chmurami

We wtorek, 10 października fani obserwacji nocnego niebie będą mieli kolejną okazję do podziwiania przelotów tzw. "kosmicznego pociągu" Elona Muska. Serwis Nocne Niebo donosi, że "Starlinki mają delikatnie niebieski odcień" i będą widoczne w całej Polsce. Warto poświęcić kilka chwil na ich wypatrywanie. Podpowiadamy, kiedy to zrobić.