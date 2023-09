Starlinki dalej widoczne na nocnym niebie. Szykują się też przeloty ISS

Satelity Starlink, które są częścią projektu firmy SpaceX, zyskały potoczne określenie "kosmicznego pociągu". Jest to spowodowane tym, że ustawiają się one w jednej linii i przecinają w ten sposób nocne niebo. Pojawienie się kolejnego "kosmicznego pociągu" Elona Muska nad Polską jest związane z misją G7-3 firmy SpaceX. W jej trakcie z bazy sił kosmicznych Vandenberg na Florydzie w Kalifornii na pokładzie rakiety Falcon 9 wystrzelono w kosmos 21 satelitów. Zasilą one stale rozbudowywany system satelitarny, który ma zapewniać łączność w praktycznie każdym miejscu na świecie.