Była pierwsza nad ranem. Nad Polską pojawił się tajemniczy obiekt

Jak wyjaśnia Nocne Niebo, to, co widzieliśmy w nocy z wtorku na środę nad Polską, to jeden z etapów procesu deorbitacji drugiego członu rakiety Falcon 9, a dokładniej mówiąc tzw. wypalanie deorbitacyjne lub Deorbit Burn. Serwis zaznacza, że jest to "zapłon silnika w odpowiednim momencie, aby zmniejszyć swoją prędkość orbitalną". Deorbit Burn pomaga statkowi kosmicznemu lub właśnie drugiemu członowi rakiety Falcon 9 ponownie wejść w atmosferę.