Małe drony – duży problem. Kinetyczne systemy antydronowe w Polsce i na świecie

Tanie i niewielkie drony to dla obrony przeciwlotniczej poważne wyzwanie. Choć łatwo je zniszczyć, problem pojawia się, gdy trzeba odpierać zmasowane ataki. Wojna w Ukrainie i ataki Huti pokazały, jak poważny jest to problem. Co ciekawe, w Polsce opracowano obiecującą broń, o której swego czasu pisali nawet Rosjanie. Jakimi rozwiązaniami jeszcze dysponujemy?