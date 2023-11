Ukraina ma odpowiedź na irańskie drony Shahed. Produkcja idzie pełną parą

"Zaczynając od tego, co nazywamy "ukraińskim Shahedem", nie podajemy nazwy tego produktu, ale rozpoczęliśmy jego masową produkcję i teraz wytwarzamy dziesiątki sztuk miesięcznie. Jednocześnie kontynuujemy produkcję innego typu uzbrojenia. Wcześniej produkowaliśmy go bardzo mało, ale teraz mamy przyzwoitą ilość." - powiedział Ołeksandr Kamyszyn, minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy

W kontekście konfliktu na Ukrainie, warto przypomnieć, że od września 2022 roku Rosja zaczęła wykorzystywać na froncie na Ukrainie bezzałogowce sprowadzane z Iranu. Drony kamikadze, głównie typu Shahed, mają zasięg do około 1 tys. km i mogą przenosić do 50 kg materiałów wybuchowych. Są one używane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju.