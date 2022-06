Polski potwór z Tarnowa. Już nawet Rosjanie o nim piszą

Opracowana przez Zakłady Mechaniczne Tarnów broń wystrzeliwuje 3600 pocisków na minutę. Przy masie pocisku, wynoszącej dla naboju 12,7 × 99 mm NATO około 40 gramów, daje to ok. 2,5 kg "ołowiu", którym w ciągu każdej sekundy ostrzału zasypywany jest cel.

Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji – WLKM (wielolufowy karabin maszynowy) to broń w systemie Gatlinga, nazywana także karabinem napędowym, a potocznie – nie do końca precyzyjnie - minigunem. Zamiast jednej lufy, karabin wyposażony jest w cztery, które obracają się dzięki elektrycznemu napędowi.