System antydronowy Hawk. Polski sprzęt w Ukrainie zwalcza irańskie drony Shahed-136

System antydronowy Hawk to dzieło zielonogórskiej firmy Hertz. Został zaprezentowany w 2020 r. na lotnisku Warszawa Babice. Producent przeprowadził wówczas dynamiczny pokaz działania systemu, który wykrywał małe, konsumenckie bezzałogowce, śledził ich lot, a gdy BSL znalazł się w tzw. strefie chronionej, aktywował neutralizator, zakłócający działanie drona i zmuszający go do lądowania.