Najlepsza broń przeciw rosyjskim dronom. Ukrainiec wskazał konkretny system

Jurij Ignat stwierdził, że jeśli za kryterium przyjąć stosunek kosztów do skuteczności pokonania wrogich dronów, prym wiodą niemieckie samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard.

Gepard korzysta z dwóch działek kal. 35 mm o szybkostrzelności 550 strz./min. Szacuje się, że koszt jego wykorzystywania w Ukrainie to od paruset do maksymalnie paru tys. dolarów na zastrzelenie wrogiego celu. Wiele systemów przeciwlotniczych nie wypada pod tym kątem równie dobrze, a w przypadku wspomnianych systemów Patriot czy IRIS-T ceny nawet pojedynczych pocisków idą w mln dolarów.

"Ważne jest, aby zniszczyć je [drony] tańszą bronią strzelecką, abyśmy mieli zapas droższych rakiet przeciwlotniczych do odparcia ataku pociskami manewrującymi i odstraszenia rosyjskiego lotnictwa" - dodał Jurij Ignat.

Gepard umożliwia zwalczanie celów na dystansie do maksymalnie 4-5 km. Z tego powodu Ukraińcy systematycznie zabiegają o kolejne dostawy tych systemów, tak aby móc bronić nimi większych przestrzeni. Wkrótce otrzymają dodatkowe sztuki, ale nie z Niemiec, a z USA. Mocarstwo odkupiło od Jordanii 60 sztuk po to, by wysłać je Ukrainie.