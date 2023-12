Wszystkie zestawy Pilica przekazane Wojsku Polskiemu

W czwartek, 30 listopada, spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej tworzące Konsorcjum PGZ-Pilica zrealizowały kolejne dostawy seryjnych Przeciwlotniczych Systemów Rakietowo-Artyleryjskich Pilica (dostawa IV, V oraz VI systemu tj. prototyp po dostosowaniu do produkcji seryjnej). Tym samym do Wojska Polskiego trafiły wszystkie zamówione w listopadzie 2016 systemy obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) (Cztery zestawy PSR-A Pilica w Wojsku Polskim).

System rakietowo-artyleryjski Pilica. © Polska Grupa Zbrojeniowa

Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa

System rakietowo-artyleryjski Pilica to jeden z najistotniejszych systemów obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Fundament polskiego systemu obrony przeciwlotniczej. ZM Tarnów jest jego integratorem w ramach powołanego konsorcjum – mówi Henryk Łabędź Prezes Zarządu ZM Tarnów.

Umowa z 24 listopada 2016 o wartości 746,16 mln zł brutto obejmowała dostawy 6 zestawów PSR-A Pilica. Pojedynczy zestaw to: 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, stanowisko dowodzenia, stacja radiolokacyjna IAI ELM-2106NG ADSR-3D Tactical Air Defense Radar (zamiast wcześniej planowanych ZDPSR Soła); 2 pojazdy transportowe oraz 2 pojazdy amunicyjne (na podwoziu Jelcz 442.32). Aneks do umowy na realizację zamówienia podpisano 31 października 2018 (PSR-A Pilica do produkcji).

W skład każdej jednostki ogniowej systemu PSR-A Pilica wchodzą 2 armaty automatyczne ZU-23-2 kalibru 23 mm oraz 2 wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun. Każdy z zestawów ma własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym. Taka konfiguracja daje systemowi Pilica możliwość prowadzenia działań autonomicznych, ale również operowania w ramach zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej jako systemu bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD).

Jest to jeden z kluczowych projektów, samodzielne wykonany w oparciu o krajowe zdolności produkcyjne, co jest również istotne z punktu widzenia zdolności obronnych Polski. Co ważne, dostarczone zestawy Pilica, dzięki temu że zostały zintegrowane, tworząc system są znacznie skuteczniejsze i efektywniejsze przy zwalczaniu środków napadu powietrznego niż pojedyncza armata ZU-23-2.

System PSR-A Pilica. © Polska Grupa Zbrojeniowa

Pierwszy prototypowy zestaw został przekazany 18 grudnia 2020 do 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Bielicach, a pierwszy seryjny 30 marca 2022 do 35. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Trzeci i czwarty trafiły do 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Borzęcinie oraz 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. Obecna dostawa trafiła do 3. Warszawskiej Brygady Obrony Powietrznej, przekazano także dostosowany do wersji seryjnej zestaw, który został odebrany przez 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej jako zestaw prototypowy.

PSR-A Pilica to jeden z podstawowych elementów najniższej warstwy wielowarstwowego, zintegrowanego systemu obrony powietrznej budowanego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Warstwy, która co warto podkreślić, jest tworzona wyłącznie z elementów wytwarzanych siłami polskiego przemysłu. To bardzo nowoczesny i wciąż rozwojowy system, który zdobywa dobre recenzje użytkowników, czyli żołnierzy na co dzień obsługujących PSR-A Pilica. To także przykład dobrej współpracy i optymalnego wykorzystania potencjału, jakim dysponujemy w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pilica dała bowiem podstawę do stworzenia kolejnego rozwiązania, jakim jest Pilica+, która jest już zakontraktowana w postaci wieloletniej umowy – podkreśla prezes zarządu Grupy PGZ Sebastian Chwałek.

System Pilica będzie rozwijany do poziomu Pilica+ tak, aby Siły Zbrojne RP dysponowały coraz bardziej zaawansowanym i efektywnym sprzętem skutecznym jednocześnie w warstwie krótkiego jak i bardzo krótkiego zasięgu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Potwierdza to podpisana w 2023 r. kolejna umowa wykonawcza na dostawę 22 Przeciwlotniczych Systemów Rakietowo-Artyleryjskich Pilica będących jednym z kluczowych elementów Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich (ZRA) Pilica+ na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Umowa obejmuje: 16 nowych (w tym jeden egzemplarz szkoleniowy na potrzeby Centrum Szkolenia Sił Powietrznych) oraz 6 już wyprodukowanych, które zostaną uzupełnione o nowe elementy do standardu Pilica+ (MSPO 2023: Zautomatyzowane Stanowiska Dowodzenia Zenit-MP+ dla Pilicy+, Wzmocnienie programu Pilica+: Dwie umowy za 15 mld zł, Umowa wykonawcza na radary Bystra dla zestawów Pilica+, Pilica+ wzmocni obronę przeciwlotniczą Wojska Polskiego).

Wykonawcą Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego PILICA jest Konsorcjum PGZ-PILICA, które tworzą spółki Grupy Kapitałowej PGZ: PGZ, PIT-Radwar, PCO oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów, w charakterze integratora systemu.​​​​​​​

