Atakują, ale czy mają czym? Tym dysponują Huti

Przedstawiciele jemeńskiego ruchu Huti dysponują przede wszystkim przeciwokrętowymi rakietami manewrującymi P-15, P-21 i P-22 produkcji radzieckiej oraz chińskimi rakietami przeciwokrętowymi C-801 z naprowadzaniem radarowym. Choć zdolność bojowa takiego uzbrojenia w 2024 r. budzi uzasadnione wątpliwości, to nie przeszkadza to grupie w chwaleniu się nimi na paradach.

Równocześnie mają też w swoim arsenale znacznie mocniejsze uzbrojenie, jak choćby irańskie rakiety przeciwokrętowe Ghadir (z jemenskim oznaczeniem Al-Mandab-2). Wyglądają trochę jak ulepszone C-801, a to, co najważniejsze w ich kontekście, to zasięg szacowany na 300 km (podczas gdy wspomniane C-801 pozostaję efektywne na dystansie maks. 40 km). W styczniowym ataku Huti wykorzystali także nowsze pociski C-802 o zasięgu zwiększonym do 120 km.