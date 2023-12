PZA Loara, czyli polski Gepard. Z ambitnego programu został tylko prototyp

Drony takie jak Shahed 131 czy Shahed 136 to prawdziwa zmora Ukrainy. Dzięki nieskomplikowanej konstrukcji można je produkować masowo, a niszczenie ich przy pomocy wyrafinowanych, drogich pocisków przeciwlotniczych – choć możliwe – byłoby marnotrawstwem.

W dłuższej perspektywie, na skutek wyczerpania zapasów cennych pocisków prowadziłoby to do obezwładnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej .

Optymalną odpowiedzią na masowe użycie uderzeniowych dronów, stały się artyleryjskie zestawy przeciwlotnicze Gepard, dostarczone Ukrainie przez Niemcy. Podobną broń opracowano także w Polsce. Dlaczego – poza jednym egzemplarzem – PZA Loara nie weszła do uzbrojenia polskiej armii?

Prace nad artyleryjską Loarą rozpoczęto w 1994 roku, a już w 1999 roku był gotowy pierwszy prototyp. W 2000 roku rozpoczęły się testy sprzętu, kontynuowane – z wykorzystaniem drugiego prototypu – do roku 2003.

Pierwszy zestaw PZA (Przeciwlotniczy Zestaw Artyleryjski) Loara rozpoczął służbę w 2004 roku. Trafił do dywizjonu przeciwlotniczego 10 Brygady Kawalerii Pancernej .

Dzięki niemu prowadząc ogień można w każdej chwili przełączyć źródło zasilania na jeden z dwóch magazynów amunicji, co pozwala na zastosowanie różnego rodzaju nabojów, wybieranych w zależności od potrzeb. W Loarze zastosowano dwie takie armaty, umieszczone po bokach wieży. Zapas amunicji dla każdej z nich to 300-350 nabojów .

W momencie przekazywania Loary wojsku, polski system należał do najnowocześniejszych na świecie. Mimo tego, a także pozytywnych wyników testów, PZA Loara – choć została doprowadzono do etapu pojazdu wdrożeniowego – nie została przez wojsko zamówiona, choć wstępnie zakładano pozyskanie co najmniej 160 egzemplarzy.