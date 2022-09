Armia USA z potężną bronią. To laser o rekordowej mocy

Koncern rozwija swój projekt od trzech lat. Jak zauważa serwis New Atlas, w ostatnim czasie "broń laserowa ewoluuje od obiecującej koncepcji do praktycznej broni na polu bitwy". Nie jest to jednak rozwój liniowy. Ponieważ tego typu broń składa się ze złożonych systemów, koncerny obronne muszą często wracać do punktu wyjścia, gdy jakaś koncepcja w projekcie okazuje się już niepraktyczna.