Polski Krab w Ukrainie. Pojedzie w każdych warunkach

Ukrainian Front nie podaje, w jakim miejscu został nagrany polski Krab. Na filmie widać jednak wskazówkę, która pozwala wskazać przybliżony obszar, w którym działa armatohaubica. Namalowany na bocznej części wozu krzyż kozacki jest wykorzystywany na fladze obwodu połtawskiego. Oznacza to więc, że Ukraińcy najprawdopodobniej wykorzystują tę broń w bliskiej odległości od linii walk z armią rosyjską .

Polski Krab widoczny na nagraniu udowadnia, że jest maszyną iście uniwersalną. Jego producent, Huta Stalowa Wola, zadbał o odpowiednią konstrukcję maszyny. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom polska armatohaubica może pokonywać przeszkody o głębokości do 1 m i szerokości nawet 2,5 m. Maksymalny kąt podjazdu Kraba wynosi natomiast 25 stopni.

W połączeniu z silnikiem generującym moc na poziomie 1000 KM polski sprzęt może poruszać się nawet w trudnych, zimowych warunkach. Przypomnijmy, że w terenie wóz rozpędza się do prędkości 30 km/h, natomiast na drodze utwardzonej do 60 km/h.

Ukraińcy wskazują też celność Kraba jako istotną zaletę . Armatohaubica jest zbudowana w oparciu o lufę kal. 155 mm o długości 52 kalibrów. Ta gwarantuje donoścność strzału do 40 km (w przypadku pocisków z gazogeneratorem). To wynik porównywalny z najlepszymi maszynami tego typu na świecie (PzH 2000, K9 Thunder).

Ponadto zasięg ostrzału osiągany przez Kraba przewyższa standardowe rosyjskie działa (jak np. 2S19 Msta-S), które osiągają donośność na poziomie ok. 20 km. AHS Krab strzela w tempie trzech strzałów na 10 sekund (strzelanie serią) oraz w trybie intensywnym do sześciu strzałów na minutę (praca możliwa do utrzymania przez trzy minuty). Praktyczną szybkostrzelność określa się natomiast jako dwa strzały na minutę.