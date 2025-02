Kolejne kule ognia widziane nad Polską. Pierwszy meteoryt odnaleziony

Zanim cała Polska zaczęła żyć kosmicznymi śmieciam i, które spadały z nieba po tym, jak w atmosferze spektakularnie spłonęły resztki rakiety SpaceX Falcon 9 - 18 lutego około godz. 18 nad Polską widziany był ognisty bolid . I to właśnie jego odłamek teraz odnaleziono.

Dziwny obiekt spadł na Pomorzu. To kolejny odłamek Falcona 9?

Okaz znalazł 22 lutego Maksymilian Jakubczak. Prawdopodobnie gdzieś w rejonie Lubelszczyzny, ale lokalizacja nie została jeszcze ujawniona. "To historyczna chwila dla naszej sieci bolidowej i polskiej meteorytyki" - napisali w podpisie do zdjęcia. By obiekt mógł zostać odnaleziony, niezbędne było obliczenie elipsy i pola spadku potencjalnych odłamków meteoru, które wykonała ekipa Skytinel. Meteoryt znaleziono zaledwie cztery dni po tym, gdy ognisty bolid był widziany nad Polską.