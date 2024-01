Ukraińcy zestrzelili Shahed-238. To dla nich kiepski omen

Pewne jest jednak, że będzie to konstrukcja groźniejsza niż dotychczas wykorzystywane drony z tej rodziny. W głównej mierze wynika to zastosowania silnika odrzutowego i dużej prędkości maksymalnej - do 500 km/h. Wraz z nowym (czarnym) malowaniem może to znacząco utrudniać wykrywanie drona przez systemy obrony powietrznej oraz mobilne grupy uderzeniowe, które dobrze radziły sobie z modelami Shahed-131 i Shahed-136.