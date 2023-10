Nowa broń dla Ukrainy. Wielka Brytania wysyła system Terrahawk Paladin

Informacja o przekazaniu nowej broni została potwierdzona przez brytyjskie Ministerstwo Obrony 11 października. W skład pakietu pomocy o wartości 100 mln funtów wejdzie m.in. sprzęt do rozminowywania, a także zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu Terrahawk Paladin.

Terrahawk Paladin to nowa broń, zaprezentowana podczas sierpniowych, londyńskich targów broni DSEI 2023 . Opracowany przez firmę MSI Defense Systems (MSI-DS) zestaw przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) charakteryzuje się wysoką mobilnością i możliwością szybkiego zajęcia stanowiska bojowego.

Wynika to z zastosowania systemu DROPS (Demountable Rack Offload and Pickup System). Jest to rozwiązanie opracowane pod koniec zimnej wojny z myślą o uproszczeniu logistyki brytyjskiej Armii Renu, stacjonującej wówczas w Niemczech.