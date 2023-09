Historyczny moment dla Polski. Pociski, które obronią nasze niebo

Przedstawiciele PGZ i MBDA za przyzwoleniem rządów Polski i Wielkiej Brytanii podpisali list intencyjny dotyczący prac rozwojowych nad pociskiem CAMM-MR. Stało się to 6 września podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Wyjaśniamy, co to oznacza dla naszego państwa.