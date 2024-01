Skynex w końcu w Ukrainie. To kolejny pakiet pomocy ze strony Niemiec

Noworoczny pakiet pomocy dla Ukrainy ze strony Niemiec obejmuje m.in. kolejne bojowe wozy piechoty Marder 1A3, pociski rakietowe do systemu przeciwlotniczego IRIS-T, amunicja czołgowa kal. 120 mm do Leopardów 2A6 oraz system przeciwlotniczy Skynex. W tym pakiecie pomocy nie byłoby nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że Skynex powinien działać w Ukrainie już od kwietnia zeszłego roku, zgodnie ze słowami Denysa Szmyhala, premiera Ukrainy. Później pojawiły się pogłoski o tym, że system ten był niekompletny i wygląda na to, że dopiero teraz Skynex może oficjalnie rozpocząć działania na froncie.