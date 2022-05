Mobilne zespoły ukraińskich żołnierzy wykorzystują system Mistral. Wyjaśniamy, co to za rozwiązanie

Mistral MANPADS (ang. Man-portable air-defence system) to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy ppzr. System tworzy pocisk Mistral oraz wyrzutnia wyposażona m.in. w optyczny zestaw celowniczy, nocny system wizyjny i system identyfikacji "przyjaciel lub wróg". Lekka przenośna wyrzutnia może być wykorzystywana samodzielnie lub uruchomiana z pokładu pojazdów opancerzonych, statków, helikopterów czy dachów budynków, a do jej przenoszenia i obsługi potrzeba dwóch osób. Jeśli jednak misję prowadzi się w prostym środowisku taktycznym, system może obsługiwać jeden żołnierz.

Pocisk Mistral to broń typu fire-and-forget (z ang. odpal i zapomnij), co oznacza, że są to pociski samonaprowadzające się na cel. W ich przypadku zastosowano zaawansowaną technologię naprowadzania na podczerwień, która po odpaleniu jest w pełni autonomiczna. Pocisk może lecieć na maksymalnej wysokości 3 km, jego maksymalna prędkość to 930 m/s, a maksymalny zasięg to 7,5 km.