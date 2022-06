Truskawkowy Księżyc. Niezwykła superpełnia już wkrótce

Podczas czerwcowej pełni Księżyc przybierze wyjątkową barwę. Jest to spowodowane tym, że orbita Księżyca wokół Ziemi jest prawie w tej samej płaszczyźnie, co orbita Ziemi wokół Słońca. Padające na Księżyc światło słoneczne sprawia, że Srebrny Glob zyskuje delikatnie różową lub czerwoną poświatę. Dodatkowo jest to tzw. superksiężyc. Termin ten stosowany jest do księżyców w pełni, które wydają się jaśniejsze i większe niż inne księżyce, ponieważ znajduje się na orbicie najbliższej Ziemi.