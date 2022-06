Tajemnicze kopuły na Księżycu. NASA wyśle misję badawczą

NASA ogłosiła na swoim blogu start nowego projektu. Jego celem jest zbadanie zagadkowych obiektów geologicznych zwanych Kopułami Gruithuisen – dwóch tajemniczych kopców skał podobnych do granitu, które, jak podejrzewają naukowcy, zostały utworzone przez bogatą w krzemionkę magmę.

To, co czyni je tak niezwykłymi, to fakt, że ten rodzaj magmy zwykle tworzy się na Ziemi tylko w obecności wody i aktywności wulkanicznej spowodowanej przesuwaniem się płyt tektonicznych. W tym miejscu należy nadmienić, że żadna z tych form nie występuje na Księżycu.