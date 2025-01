Te rosyjskie drony budzą grozę. Ukraińcy znaleźli na nie sposób

Jak podaje portal The Warzone rozwiązaniem opracowanym przez Roberta Brovdi skrywającego się pod kryptonimem "Madziar" mają być mobilne radary zdolne wykryć drona z odległości kilku kilometrów, co daje celowi czas na przygotowanie się.

Drony w Ukrainie stały się symbolem tej wojny, który zniszczył masę sprzętu wojskowego za pomocą przestarzałej broni nadającej się do utylizacji. Przykładem są np. granaty PG-7VL czy granaty nasadkowe PGN , których osiągi są niewystarczające do przebicia przedniego pancerza współczesnych czołgów.

Obecnie są one zdolne zadziałać tylko w przypadku trafienia w słabe punkty pokoju np. stropu czy boków co w normalnych warunkach jest bardzo trudno wykonalne. Drony pozwoliły na dostateczną precyzję przy stosunkowo niskim narażeniu pilotującego drona żołnierza na atak.

Okazało się nim wykorzystanie dronów dokonujących ataku w pełni autonomicznie na dystansie kilkuset metrów dzięki zastosowaniu u kładów pozwalających na wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do "widzenia maszynowego" i śledzenia wybranego obiektu lub do połączenia przewodowego drona ze stacją kontrolną .

Tak sterowanego drona nie da się zakłócić oraz co ważniejsze jest on w pełni pasywny, przez co detektory emisji radiowych stają się bezużyteczne. Ponadto drony tego typu mogą lecieć nisko nad ziemią bez obawy o utratę sygnału oraz dużo trudniej zlokalizować kryjówkę pilotów. To wszystko sprawia, że drony po światłowodzie są bardzo groźnym i w zasadzie jedyną formą obrony przed nimi jest ich fizyczna eliminacja.