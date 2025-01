Ukraińcy zdobyli to na Koreańczykach. Jest rzadkością nawet dla rosyjskiej elity

Ocenia się, że około 12 tys. żołnierzy z KRLD zostało wysłanych do Rosji, co przy obecnych tempie strat oznacza, że Koreańczycy mogą się skończyć do połowy kwietnia. Pomimo ich prostej taktyki ze względu na silną motywację, nadal stanowią znaczące zagrożenie.

Do Ukrainy dotarły elitarne jednostki, wyposażone w najnowszy sprzęt z KRLD oraz zaawansowaną broń z Rosji obejmującą karabinki AK-12. Jest to już drugi przypadek zdobycia przez Ukraińców tej broni na żołnierzach z KRLD, ale pierwszy przedstawiający karabinek z celownikiem kolimatorowym 1P87 oraz obecność celownika termowizyjnego 1PN139-1. To wyposażenie w połączeniu z wręcz graniczącą z fanatyzmem motywacją i dobrym wyszkoleniem strzeleckim żołnierzy z KRLD jest dużo groźniejsze niż się wydaje.

Zaawansowana optoelektronika — gadżety, które robią różnicę

W ostatnich latach celowniki optyczne bądź optoelektroniczne stały się na tyle tanie, że stały się popularne w wielu siłach zbrojnych świata, a w jednostkach o charakterze elitarnym są normą.

Podstawą są celowniki kolimatorowe lub holograficzne, które co prawda nie zapewniają przybliżenia, ale znacznie przyśpieszają proces celowania i nie ograniczają pola widzenia w porównaniu do klasycznych mechanicznych przyrządów celowniczych. Ponadto są łatwiejsze w nauce strzelania, ponieważ nie trzeba nic zgrywać, tylko mamy w nich kropkę lub inny znak celowniczy.

Celowniki kolimatorowe 1P87 produkowane przez firmę Jupiter Plant JSC zostały w Rosji pierwszy raz zauważone w 2016 roku i do dzisiaj nie są dostępne na szeroką skalę. Z kolei celownik termowizyjny trzeciej generacji 1PN139-1 to bardzo rzadka nowość opracowywana w ramach programu RATNIK. Wedle Ukraińców oceniających zdobyczne sztuki są one zdolne do wykrycia człowieka na dystansie około 1 kilometra.

Karabinek AK-12 - porażka modernizacyjna kałasznikowa

AK-12 wszedł do służby w rosyjskich siłach zbrojnych w 2018 roku jako unowocześnienie starszej wersji AK-74M, mające odpowiedzieć na współczesne potrzeby militarne. Wprowadzono nowe przyrządy celownicze, grzbietową szynę montażową oraz polimerowe okładziny z odcinkami szyn do montażu dodatkowych akcesoriów, takich jak celowniki optyczne, latarki czy celowniki laserowe.

Dodatkowo karabinek AK-12 otrzymał nową składaną kolbę z możliwością regulacji długości. Tłumik płomienia, który pełni również funkcję kompensatora, stał się kompatybilny z tłumikiem dźwięku, a selektor ognia został rozbudowany o tryb serii dwustrzałowej.

Wielu żołnierzy krytykowało AK-12, co doprowadziło do rewizji oznaczonej jako AK-12M1, wprowadzonej do służby w 2023 roku. Najważniejszą zmianą było dodanie nowej dźwigni selektora z bezpiecznikiem oraz usunięcie trybu serii dwustrzałowej.

Ponadto Rosjanie zmodyfikowali mocowanie pokrywy komory zamkowej, aby zamontowane tam celowniki optyczne były stabilniejsze i nie wymagały ponownego ustawiania po każdym złożeniu broni. Broń została także wyposażona w nową składaną kolbę z regulowaną poduszką policzkową. Nie jest żadna rewolucja i to dalej w zasadzie wzbogacony o polimerowe dodatki trochę cięższy AK-74M.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski