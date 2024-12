W Ukrainie obydwie strony wykorzystują m.in. drony FPV jako substytut nowoczesnych przeciwpancernych pocisków kierowanych. Taki bezzałogowiwec ma ogromną zaletę, ponieważ ze względu na niską prędkość i kontrolę aż do samego końca pozwala pilotowi na bardzo precyzyjne trafienie konkretnego miejsca pancerza. Poniżej można zobaczyć nagrania z ataków rosyjskich dronów FPV ze światłowodem na pojazdy M2A2 Bradley i Marder 1A3 .

To była jednak proteza, ponieważ konieczne było stworzenie dronów mogących działać w takich warunkach. Okazało się, że są dwie drogi do celu, z czego jednym jest wykorzystanie dronów wspartych algorytmami sztucznej inteligencji pozwalającymi na autonomiczny lot na ostatnich kilkuset metrach, a drugim drony z rozwijanym światłowodem.

Druga metoda jest prosta i tania, ponieważ od dekad stosuje się ją w przeciwpancernych pociskach kierowanych (ppk). Rozwijany światłowód zapewnia bezproblemową transmisję sygnału kontrolnego i wideo w każdych warunkach aż do chwili trafienia. Plusem dla Rosjan jest też możliwość trafienia w konkretne miejsce pojazdu z pominięciem np. sekcji pancerza bwp M2A2 Bradley pokrytych kostkami pancerza reaktywnego BRAT.

Ponadto dron jest w pełni pasywny i nie emituje sygnałów radiowych. Oznacza to, że jest niewykrywalny dla pasywnych detektorów. W efekcie jedyną szansą na zatrzymanie takiego drona jest wykrycie go za pomocą radaru lub głowicy optoelektronicznej ii zestrzelenie. Obecnie bardzo niewiele pojazdów ma szansę się przed nimi samodzielnie obronić i jest to bardziej perspektywa projektów czołgów i pojazdów przyszłości pokazywanych choćby na targach Eurosatory czy MSPO.