Google Coral AI na wojnie. Przed tymi dronami nie ma ucieczki

Ukraińcy zużywają obecnie setki tys. dronów do różnych zadań, ale najsławniejsze są nagrania z ataków dronów FPV. Służą one do atakowania nie tylko sprzętu pokroju bojowych wozów piechoty BMP-3, czołgów w tym najnowszych T-90M, a ale nawet pojedynczych żołnierzy lub do nawet strącania śmigłowców.