Ukraińskie "drony Winchester". Koniec lotów dla rosyjskich droniarzy

Drony stały się w Ukrainie nieodzownym elementem pola bitwy. Mimo iż Ukraińcy mają przewagę w ich wykorzystywaniu, to Rosjanie także sobie radzą. Powoduje to konieczność opracowania skutecznej obrony antydronowej, a najciekawszym przypadkiem są drony myśliwskie. Przedstawiamy, co o nich wiadomo.