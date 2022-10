Każdy żołnierz US Army będzie łowcą dronów. USA kupuje system SMASH 2000L/3000

Żołnierze US Army będą wyposażeni w moduły celownicze SMASH 2000L znane też jako SMASH 3000, które zapewnią ochronę przed bardzo rozpowszechnionymi na współczesnym polu bitwy dronami komercyjnymi jak i małymi konstrukcjami wojskowymi.

Jak pokazała wojna w Ukrainie, drony komercyjne mogą być skutecznie wykorzystywane do m.in. koordynowania ostrzału artylerii , czy charakterze improwizowanych bombowców zrzucających granaty , pociski moździerzowe lub bomblety z amunicji kasetowej .

Aktualnie do ochrony przed komercyjnymi dronami wykorzystywane przenośne zestawy walki elektronicznej (WRE) pokroju EDM4S SkyWiper , a w ostateczności przenośne systemy przeciwlotnicze pokroju Piorun lub Martlet (jednostkowy koszt to nawet kilkaset tys. dolarów). Z jednej strony wykorzystywane jest bardzo drogie uzbrojenie, a przenośne zestawy WRE nie zawsze mogą działać (drony mogą być odporne).

Poza zestrzeliwaniem dronów to podejście ma dodatkowe zalety, ponieważ moduł może też ułatwić celne strzelanie do innych ruchomych celów, waży dużo mniej (~740 g) niż taki EDM4S SkyWiper (5,5 kg) oraz nie zmniejsza siły ognia oddziału.

Moduł SMASH 2000L/3000 może być zamontowany na każdym karabinku począwszy od standardowych M4A1 po Grota co widzieliśmy podczas targów MSPO . Izraelski moduł zawiera komputer balistyczny, celownik kolimatorowy ze wbudowaną warstwą wyświetlacza, na której pojawiają się sugerowane punkty celowania, baterię i dalmierz laserowy.

Po namierzeniu celu przez żołnierza moduł oblicza optymalny punkt celowania (biorąc pod uwagę warunki pogodowe i tabelę balistyczną używanej amunicji) i wyświetla go w celowniku. Następnie jak broń znajdzie się w odpowiedniej pozycji, fizyczna blokada spustu jest zwalniana i pada strzał. W ten oto moduł pozwala na rażenie dronów na dystansie do 300 m, co można zaobserwować na poniższym nagraniu.