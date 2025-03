Już nie ufają USA. Boją się o swoje F‑35

– Jeśli mamy się obawiać, że USA mogą zrobić z przyszłymi niemieckimi F-35 to, co obecnie robią z Ukrainą, możemy rozważyć rozwiązanie umowy – stwierdził cytowany przez "Bild" Joachim Schranzhofer, szef komunikacji w niemieckiej firmie zbrojeniowej Hensoldt.

Ostatnie decyzje Donalda Trumpa ws. Ukrainy nasiliły jednak obawy w wielu krajach, że w razie konieczności mocarstwo zza oceanu może użyć "wyłącznika awaryjnego", unieruchomić F-35 danego państwa i tym samym narzucić mu swoją wolę. Chociaż istnienie takiej opcji nie zostało potwierdzone, a przez niektórych ekspertów jest nawet wykluczane, USA są w stanie zdalnie ograniczyć przynajmniej niektóre możliwości bojowe F-35. Joachim Schranzhofer wskazał chociażby na system planowania misji, do którego Amerykanie mają zdalny dostęp.

- Jeśli postulujesz istnienie czegoś, co można zrobić za pomocą odrobiny kodu oprogramowania, taka opcja istnieje - powiedział z kolei analityk Richard Aboulafia w rozmowie z "Financial Times". Za przykład może służyć też sytuacja F-16 w Ukrainie. Po wstrzymaniu wsparcia z USA myśliwce mogły latać, ale gdyby Waszyngton nie wznowił współpracy z Kijowem, to ukraińskie F-16 stałyby się znacznie bardziej ułomne w zakresie walki radioelektronicznej.