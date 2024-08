Ten moduł zmienia wszystko. Rosjanie stają się bezradni

Tego typu drony warte co najwyżej kilka tys. dolarów doskonale sobie radziły z polowaniem np. na: pojedynczych żołnierzy, bojowe wozy piechoty BMP-3 , czołgi nawet pokroju najnowszych T-90M bądź nawet służyły do strącania śmigłowców .

Sprawiło to, że dron atakuje w ostatniej fazie lotu autonomiczne, przez co np. parudziesięciometrowy bąbel zakłóceń wokół rosyjskich pojazdów nie stanowi problemu. Jednakże warto zaznaczyć, że drony z modułem Skynode-S nie są całkowicie autonomiczne, ponieważ to człowiek zaznacza cel do ataku, więc nie ma tutaj dylematów moralnych.