Niesamowite nagranie z Ukrainy. Rosyjski dron strącony taranowaniem

Drony w Ukrainie są wykorzystywane do bardzo szerokiego spektrum zadań, a do najważniejszych należy nadzorowanie terenu pola walki i naprowadzanie własnej artylerii na pozycję wykrytego przeciwnika.

To spowodowało konieczność opracowania taniego i skutecznego sposobu zwalczania dronów. Najprostszym sposobem są systemy walki elektronicznej, które w zależności od mocy oraz skomplikowania potrafią stworzyć swoisty bąbel o średnicy kilkudziesięciu metrów lub nawet paru kilometrów gdzie sygnał kontrolny drona jest niedostępny.

Nie jest o jednak rozwiązanie bez wad, ponieważ w przypadku zmiany przez przeciwnika częstotliwości sygnału kontrolnego lub opracowania dronów atakujących w trybie offline zagłuszarki mogą się stać bezużyteczne co już miało miejsce. Bardziej pewną metodą jest fizyczna eliminacja drona co jest trudne do osiągnięcia niskim kosztem.