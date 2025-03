Wojna w Ukrainie silnie wpłynęła na zdrowie psychiczne polskich studentów

Badania wskazują, że po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. znaczna część dorosłych Ukraińców cierpi na lęki, depresję , bezsenność i PTSD (zespół stresu pourazowego). Szczególnie podatne na negatywne skutki wojen i konfliktów politycznych są nastolatki i młodzi dorośli, w tym studenci będący w kluczowej fazie rozwoju osobistego i zawodowego. Badanie wykazało, że problem dotyczy także Polaków. Jak się okazuje, ponad 57 proc. polskich studentów doświadcza umiarkowanej do bardzo ciężkiej depresji, a ponad 49 proc. umiarkowanego do bardzo ciężkiego stresu.

Dr Barbara Ostafińska-Molik z Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważa, że polscy studenci mogą stosować różne mechanizmy radzenia sobie z sytuacją, co wpływa na ich dobrostan. Polscy studenci częściej stosują strategię unikania, co wiąże się z wyższymi poziomami depresji i stresu. Z kolei ukraińscy studenci wykazują wyższe wyniki w zakresie pozytywnego przewartościowania, co chroni ich przed negatywnymi skutkami psychicznymi.