"Baba Jaga" z ogromną bombą. W miejscu trafienia nie ma co zbierać

Wskazuje to, że bomba może ważyć nawet około 10 kg, a składa się najpewniej z powstałej za pomocą druku 3D skorupy wypełnionej materiałem wybuchowym i metalowymi elementami użytymi w charakterze odłamków. Ukraińcy opracowali bardzo wydajny sposób recyklingu niewybuchów w celu pozyskiwania materiału do tworzenia bomb dla dronów.

Drony "Baba Jaga" to określenie na przystosowane do działań wojennych komercyjne drony rolnicze bądź np. DJI FlyCart 30 zdolne do lotu na pułapie nawet 3 km i o zasięgu wynoszącym 20-30 km przy udźwigu nawet do 30 kg.