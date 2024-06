Pierwsze takie starcie na świecie. M2A2 Bradley vs dron

Ten jednak nie zapewnia 100 proc. ochrony, ponieważ zawsze przeciwnik może zdołać uodpornić swoje drony na jego działanie. Ponadto obydwie strony pracują nad dronami FPV zdolnymi do autonomicznego lotu w ostatniej fazie lotu dzięki czemu zyskałyby możliwości identyczne do profesjonalnych dronów wojskowych lub nowoczesnych przeciwpancernych pocisków kierowanych typu FGM-148 Javelin bądź Akeron MP.

W takim przypadku unieszkodliwienie zagrożenia jest możliwe wyłącznie poprzez jego fizyczną eliminację. Idealnie do tego zadania nadaje się pokładowa armata automatyczna bwp, które zazwyczaj mieści się w przedziale kal. 20 - 40 mm załadowana amunicją programowalną detonującą się na ściśle określonym dystansie.

Zestrzeliwanie dronów z armat automatycznych zastosowanych na pojazdach w ostatnich latach bardzo zyskało na znaczeniu co miało np. odzwierciedlenie w propozycjach najnowszych czołgów podstawowych prezentowanych podczas targów Eurosatory. Zarówno europejski czołg przyszłości EMBT jak i głębokie modernizacje Leclerca i Leoparda 2 mają antydronową armatę kal. 30 mm z amunicją programowalną.

w przypadku pamiętającego jeszcze I wojnę w Zatoce Perskiej bwp M2A2 Bradley ODS główne uzbrojenie stanowi armata automatyczna M242 Bushmaster kal. 25 mm o szybkostrzelności 200 strz./min zdolna do strzelania amunicją przeciwpancerną i odłamkowo-zapalającą, z efektywnym zasięgiem do 2 km.

Bardzo popularna w Ukrainie amunicja M792 HEI-T zawiera pocisk o masie 184 g, z czego około 30 g stanowi silny materiał wybuchowy RDX, a reszta to m.in. stalowy korpus będący źródłem odłamków i materiał zapalający. Pocisk ma zapalnik uderzeniowy, a jego śmiertelny obszar rażenia wynosi co najmniej pięć metrów.

Ponadto M2A2 Bradley jest wyposażony w karabin maszynowy kal. 7,62x51 mm NATO i podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71F (TOW 2B) zdolne efektywnie niszczyć czołgi na odległościach do 3750 metrów. Jest to jednak system starej generacji wymagający naprowadzania pocisku aż do momentu trafienia oraz z wyrzutni nie można korzystać podczas ruchu.