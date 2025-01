Ukraiński recykling wojenny. "Wszystko, co znasz lub nie, może zostać bronią"

Ukraińcy mówią, że niektóre rozbierane pociski zostały wyprodukowane w latach 50. XX wieku, a sądząc po zdjęciach większość obecnie rozkładanej amunicji artyleryjskiej kal. 122 mm i 152 mm jest produkcji irańskiej bądź pakistańskiej . Ponadto do zakładu trafia też amunicja zdobyczna oraz np. uszkodzone w wyniku penetracji odłamkami wyrzutnie FGM-148 Javelin bądź NLAW .

Jak przyznaje w rozmowie z dziennikarzami Ivanych "wszystko, co znasz lub nie może zostać bronią. Musisz być tylko kreatywny". Do zakładu trafia masa amunicji, która zostaje zaadaptowana do użytku na dronach FPV lub jako ładunki rzutowe dla dronów "Baba Jaga".