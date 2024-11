Ukraińskie "komary śmierci". Mają polski akcent z czasów PRL

Drony są kupowane na wolnym rynku lub składane z części do samodzielnego montażu, a w charakterze uzbrojenia w zasadzie wszystko, co zawiera materiał wybuchowy. Jednakże szczególnym uznaniem cieszą się gotowe rozwiązania w postaci np. granatów PG-7VL od granatników RPG-7 , bomblety z amunicji kasetowej czy stare granaty ręczne lub nasadkowe.

Do ostatniej kategorii należą produkowane od lat 60. XX wieku polskie granaty PGN-60 i KGN, które trafiły do różnych ukraińskich jednostek latem 2024 roku. Są one obecnie bronią całkowicie przestarzałą, ale po odchudzeniu w postaci ucięcia sekcji z prowadnicą i finami stabilizującymi nadają się do wykorzystania na dronach FPV.