Dobrowolne powszechne szkolenia wojskowe. Będą miesięczne i krótsze kursy

Premier Donald Tusk ogłosił plan wprowadzenia powszechnego programu szkoleń wojskowych, który ma być dostępny dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że szkolenia będą dobrowolne i otwarte dla wszystkich, w tym dla kobiet. Celem jest zwiększenie dostępności podstawowych szkoleń oraz krótkich kursów zapoznawczych z wojskiem.

Celem jest stworzenia 500 tys. armii w Polsce

Prace nad przygotowaniem szeroko zakrojonych szkoleń wojskowych trwają i mają być gotowe do końca roku. Premier zwrócił uwagę na liczebność armii na Ukrainie i w Rosji, podkreślając potrzebę posiadania w Polsce półmilionowej armii, wliczając rezerwistów. Premier wspomniał, że program ma na celu intensywne szkolenia, które mają przekształcić osoby niebędące w wojsku w pełnoprawnych żołnierzy w razie konfliktu.

Szkolenia będą miały różne formy, od jednodniowych po miesięczne, a uczestnicy otrzymają rekompensaty za czas poświęcony na szkolenie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że program będzie dostosowany do potrzeb każdego chętnego, oferując zarówno podstawowe, jak i rozszerzone szkolenia. Planowane jest stworzenie interaktywnej mapy, która umożliwi wybór przewodnika i rodzaju szkolenia.

Rząd chce skusić aktywnych zawodowo atrakcyjną rekompensatą

Minister podkreślił, że osoby aktywne zawodowo, które zdecydują się na przeszkolenie, otrzymają atrakcyjną rekompensatę. W programie mogą uczestniczyć również byli wojskowi jako instruktorzy. Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że wkrótce zostanie przedstawiony kompleksowy plan. Program może zostać uruchomiony szybciej niż planowano. Szkolenia będą miały różne formy, od jednodniowych po miesięczne, a zapisy będą możliwe przez stronę internetową. Krótkie szkolenia mają na celu zapoznanie z wojskiem, a miesięczne obejmują podstawowe umiejętności wojskowe.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego uczestnicy mogą kontynuować naukę w ramach specjalistycznych kursów, które trwają do 11 miesięcy. Przeszkoleni mogą ubiegać się o przyjęcie do służby zawodowej lub przeniesienie do Wojsk Obrony Terytorialnej, aktywnej rezerwy lub pasywnej rezerwy.

Chętni już teraz mogą otrzymać 6000 zł za miesiąc

Obecnie istnieje możliwość zgłoszenia się na ochotnika do 27-dniowego podstawowego szkolenia wojskowego, które jest częścią 12-miesięcznej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Uczestnicy mają prawo zrezygnować z tej służby w dowolnym momencie. Za każdy miesiąc służby otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto, a w przypadku osób poniżej 26 roku życia jest to kwota netto. Premier Donald Tusk poinformował, że do 2027 roku Polska będzie w stanie przeszkolić 100 tysięcy ochotników rocznie. Osoby, które odbyły dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, korzystają z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej.

Powszechny pobór do wojska jest zawieszony od 16 lat

W Polsce powszechny pobór do wojska jest zawieszony od 2009 roku, co wiązało się z przejściem do modelu armii zawodowej. Mimo to, co roku organizowana jest kwalifikacja wojskowa, której podlega większość mężczyzn i część kobiet. Osoby, które nie wyrażają zainteresowania służbą wojskową, trafiają do pasywnej rezerwy.