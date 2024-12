Rosjanie skrytykowali abramsy. Ukraińcy odpowiedzieli

Materiał wideo z wypowiedziami ukraińskich żołnierzy został opublikowany w serwisie YouYube, na oficjalnym kanale Sił Lądowych Ukrainy. Podkreślono, że "abramsy mają na swoim koncie niejedną udaną misję bojową w Ukrainie i gdy pojawiają się na polu bitwy , to Rosjanie naprawdę się boją".

- Praktyka terenowa pokazuje, że te słowa to głupota. Przy swojej wadze abrams jest bardzo zwrotny i bardzo szybki - powiedział Dmytro, dowódca jednego z amerykańskich czołgów, w odniesieniu do zarzutów rosyjskiej propagandy.

Na front zostały przekazane warianty Abrams M1A1 . Maszyny ważące ok. 65 ton (w przypadku montażu dodatkowych elementów jeszcze więcej) posiadają silniki o mocy 1500 KM i są w stanie osiągać prędkość ponad 65 km/h. Są też wyposażone w armatę gładkolufową M256 kal. 120 mm oraz kamery termowizyjne pozwalające na pracę również w nocy, czego, jak podkreślają ukraińscy żołnierze, nie można powiedzieć o wielu starszych poradzieckich czołgach.

Ukraińscy żołnierze twierdzą, że straty były notowane głównie w początkowym etapie użytkowania tych maszyn, kiedy realia wojny z Rosją okazały się dla nich bardzo ciężkie. Chodzi o nowe rodzaje zagrożeń, jakich nie notowano na taką skalę we wcześniejszych konfliktach, przede wszystkim o wykorzystywanie przez Rosjan na masową skalę dronów kamikadze .

Teraz, jak twierdzą ukraińscy żołnierze wypowiadający się na opublikowanym materiale wideo, abramsy są lepiej dostosowane do starć z Rosjanami. Zostały bowiem dodatkowo wzmocnione kostkami pancerza reaktywnego Kontakt-1 (w miejscach, których nie zakrywają amerykańskie kostki ARAT) oraz siatki/grille mające chronić przed dronami kamikadze. Chociaż rozwiązanie to nie jest idealne, praktyka pokazuje, że często spełnia swoją rolę, co niejednokrotnie pokazywano w relacjach z frontu.