Pakiet wsparcia od USA dla Ukrainy. Kluczem dwa rodzaje amunicji i broni

Ponadto Amerykanie podarowali Ukrainie systemy FIM-92 Stinger oraz rakiety do systemu NASAMS i amunicję artyleryjską zarówno do systemów lufowych kal. 105 mm i 155 mm jak i rakietowych typu M142 HIMARS .

Bateria systemu Patriot to jedyny poza SAMP/T system zdolny zwalczać rosyjskie pociski balistyczne z rodziny Iskander-M bądź hipersoniczne Ch-47M2 Kindżał w odległości około 40 km od wyrzutni. Wymaga to sporej liczby systemów aby chronić przed tą bronią infrastrukturę pokroju elektrowni .

Jest to też jedyny środek aby na dystansie przekraczającym 100 km zwalczać rosyjskie samoloty pokroju np. Tu-22M3 zrzucające z wysokiego pułapu nawet 3-tonowe bomby szybujące zdolne zniszczyć nawet najpotężniejsze fortyfikacje.

Z kolei systemy NASAMS bądź FIM-92 Stinger są nie tylko bardzo potrzebne z regionach przyfrontowych, ale także w głębi terytorium Ukrainy do polowania na lecące na niskim pułapie pociski manewrujące 3M14 Kalibr bądź Ch-101 .

Ze względu na można rzec pozycyjny charakter walk najbardziej istotnym środkiem walki jest artyleria pozwalająca ostrzeliwać pozycje przeciwnika, jego logistykę na tyłach bądź grupy szturmowe na długo zanim dojadą/dojdą do fortyfikacji drugiej strony. To sprawia, że Ukraińcy dziennie wykorzystują kilka tys. pocisków bądź kilkaset rakiet GMLRS w ciągu paru dni co można było zobaczyć na północ od Charkowa.