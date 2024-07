Ogromna pomoc dla Ukrainy. Dostaną z Europy drugiego pogromcę Iskanderów

Jak podaje The Kyiv Independent , włoski wkład o wartości 1,7 mld euro jest częścią natowskiego funduszu 40 mld euro przeznaczonego na wsparcie Ukrainy w 2025 roku. Warto też zaznaczyć, że najnowszy pakiet Włoch wynosi prawie tyle, co całe dotychczasowe wsparcie tego państwa dla Ukrainy szacowane na 1,87 mld euro.

System przeciwlotniczy SAMP/T to wynik kooperacji Francji i Włoch wprowadzony do służby w 2011 roku. Od tego czasu stał się jednym z najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej i antybalistycznej na świecie zdolnym bez problemu zwalczać np. pociski balistyczne Iskander.

Rdzeniem systemu są pociski Aster, które zostały zaprojektowane pierwotnie do obrony okrętów. Wersje Aster-30 mogą być jednak wykorzystywane również na lądzie, co czyni SAMP/T wszechstronnym narzędziem obrony powietrznej. W porównaniu do np. Patriota, SAMP/T cechuje się kompaktową konstrukcją mieszczącą się na kilku ciężarówkach, a obsługę stanowi jedynie 14 żołnierzy.

Ogromnym plusem systemu SAMP/T jest radar potrafiący wykrywać cele w pełnym zakresie 360 stopni, co znacząco przewyższa możliwości systemów Patriot, które wyposażone są w radar o polu wykrywania jedynie 120 stopni. W ich przypadku do pełnego nadzoru w 360 stopniach potrzeba trzech radarów przynajmniej do czasu wprowadzenia do służby radarów LTAMDS. Dodatkowo, SAMP/T wykorzystuje pionowe wyrzutnie, które mieszczą po osiem pocisków rakietowych i są przystosowane do szybkiej wymiany.