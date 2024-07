"Świadome działanie". Ekspert o ataku Rosjan na szpital

"Służba bezpieczeństwa zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wróg poniósł maksymalną karę za każdą swoją zbrodnię wojenną, w szczególności za dzisiejszy atak na Ukrainę. Odpłata ta będzie zarówno prawna, jak i moralna. (...) Są konkretne nazwiska morderców i nic nie uchroni ich przed sprawiedliwością" – przekazał cynowany w komunikacie szef SBU Wasyl Maluk.

Już wcześniej SBU miała zebrać dowody przeciwko szefowi rosyjskiego centrum obliczeniowego. "W czasie przygotowań do nalotów na nasz kraj oddział Baranowa porównuje współrzędne celów otrzymane od dowództwa Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej z lokalizacją obiektów cywilnych na mapach terenu. W ten sposób celowo uderzają w obiekty ukraińskiej ludności cywilnej" - wskazano. Wyjaśniamy, jak działają rosyjskie rakiety i co wskazuje na świadome atakowanie za ich pomocą wybranych celów niemilitarnych.

Łukasz Pacholski, ekspert magazynu "Lotnictwo Aviation International", wskazał w rozmowie z WP Tech, kto podjął decyzję o zaatakowaniu placówki medycznej w Kijowie. - Decyzja o zaatakowaniu konkretnego celu, w tym przypadku szpitala, zapadła w dowództwie, ponieważ piloci czy obsługa wyrzutni naziemnych nie wiedzą do czego strzelają i dostają tylko koordynaty celu - mówi specjalista.

Pocisk Ch-101, którym uderzono w szpital, jest wyposażony w nawigację satelitarną i nawet w przypadku zastosowania komercyjnego modułu GPS nie może być mowy o pomyłce. Jak wskazuje Łukasz Pacholski, moduł ten ma bowiem błąd na poziomie ok. 30 m, a nie kilometra.

- Moim zdaniem było to świadome działanie Rosjan w celu kontynuacji polityki terroru i zastraszenia mieszkańców Kijowa wobec niepowodzeń na froncie. Stanowi to normę dla Rosjan, którą widzimy od początku konfliktu. Robią to cały czas i mimo upływu wielu lat i możliwości obserwowania doktryny militarnej Zachodu od lat 90. XX wieku wciąż stosują podręczniki z 1944/45 roku wzbogacone o nowe środki rażenia, takie jak pociski manewrujące - mówi specjalista.