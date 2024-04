Ogromny problem Ukraińców pod Charkowem. Iskandery działają bezkarnie

Historia najbardziej znanego "straszaka" Rosji czyli systemu rakietowego Iskander , sięga wczesnych lat 90. XX wieku kiedy to Rosjanie zapragnęli opracować następcę systemu Toczka-U. Pierwsze testowe strzelanie Iskandera miało miejsce w 1996 roku, ale system ten został włączony do uzbrojenia rosyjskiej armii dopiero dziesięć lat później.

Jest to system balistyczny krótkiego zasięgu zdolny razić cele na dystansie do 500 km przewożący dwa pociski zawierające głowice bojową o masie d 480 kg do 700 kg. Ta może być odłamkowo-burząca, termobaryczna bądź nuklearna o mocy 50 kt i nawet w przypadku głowicy konwencjonalnej w miejscu trafienia po prostu nie ma co zbierać.