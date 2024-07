Rosjanie przyznają. Ukraińcy prawie ukradli ich kluczową broń

Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Rosjanie wskazują, ze sam pilot poinformował FSB o próbie werbunku przez wywiad przeciwnika. Faktycznie mogła to być prawdziwa próba, ale możliwa jest też akcja zaplanowana i wykonana przez FSB w celu propagandowym bądź odstraszającym wobec rozważających ten krok pilotów.

Nie jest tajemnicą, że zarówno ukraiński, jak i rosyjski wywiad aktywnie działa na terenie przeciwnika, próbując na różny sposób (przekupstwo, granie na emocjach, obietnice lepszego życia lub poprzez szantaż) doprowadzić do dezercji głównie osób na wysokich stanowiskach, mających dostęp do kluczowego sprzętu lub wiedzy.

Rosyjskie bombowce strategiczne Tu-22M3 to modernizacja starszych maszyn Tu-22M zdolna do przenoszenia aż 24 ton uzbrojenia. Ładunek obejmuje m.in. Ch-47M2 Kindżał, 18 bomb kierowanych FAB-500 bądź osiem półtoratonowych FAB-1500 co pozwala atakować wiele celów podczas jednego nalotu.