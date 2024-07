Najpopularniejsza broń antydronowa w Ukrainie. Ta amunicja poprawia zasięg trzykrotnie

Jak podaje portal Defense News na Eurosatory prezentowało się dużo firm produkujących broń strzelecką oferujących rozwiązanie problemu dronów. Jedną z wielu była np. firma Benelli Armi słynna za strzelba dla służb, myśliwych bądź sportowców należąca do koncernu Beretta Holding.

Firma pokazała amunicję antydronową ALDA, której nazwa jest skrótem od anti-light drone ammunition przeznaczoną do zwalczania dronów o masie poniżej 25 kilogramów na dystansie pomiędzy 80 - 120 metrów. Jest to ogromy progres, ponieważ w przypadku np. wojny w Ukrainie, gdzie żołnierze używają strzelb gładkolufowych z ołowianą amunicją myśliwską bądź sportową efektywny zasięg przeciw dronom to 30-40 metrów.