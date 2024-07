Obrońcy praw człowieka będą wściekli. Litwa wróci do zakazanej broni.

Jak podaje portal Soldat und Technik decyzję o wycofaniu się z konwencji z Oslo z 2008 roku musi jeszcze zatwierdzić parament. Litwini podnoszą argument, że amunicja kasetowa jest bardzo skuteczna w obronie co widać w Ukrainie oraz jest dożo bardziej ekonomiczna w użyciu.

Pozwala ona osiągnąć podobny efekt przy wykorzystaniu połowy wysiłku logistycznego i kosztów niezbędnych przy konwencjonalnych pociskach. Co więcej konwencja ma też wpływ na siły zbrojne sojuszników, co w przypadku np. Litwy uniemożliwia wykorzystanie na jej terytorium amunicji kasetowej przez np. Amerykanów.

Wyjątkiem są tylko rozwiązania mogące zawierać do 10 podpocisków o masie w przedziale 4-20 kg, które samodzielnie są w stanie naprowadzać się na cele oraz dokonują samozniszczenia po określonym czasie. To tej kategorii można zaliczyć m.in. pociski artyleryjskie Bonus , SMArt 155 bądź miny narzutowe AT2 .

Z kolei tradycyjne pociski z głowicą kasetową zawierające np. bomblety DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition) już pod zakaz podpadają. Każda głowica w zależności od wielkości zawiera dziesiątki bądź nawet setki warzących około 300 g bombletów kumulacyjno-odłamkowych M85 o zasięgu rażenia odłamkowych paru metrów i zdolnych do przepalenia 100-120 mm stali pancernej.

Są one rozrzucane w powietrzu na dużej wysokości co pozwala pokryć obszar nawet paru tys. metrów kwadratowych. Warto zaznaczyć, że są to bardzo proste bomblety wyposażone w prosty zapalnik uderzeniowy, który bywa zawodny. W przypadku upadku na beton wszystko zadziała zgodnie z planem, ale np. upadek w błotnistym terenie może nie wywołać eksplozji (Amerykanie mieli nawet 15 proc. niewypałów). Wtedy taki bomblet stanie się groźnym niewybuchem stanowiącym ogromne zagrożenie nawet dekady po zakończeniu wojny.