Rosjanie użyli potężnej broni. Po tej bombie nie ma co zbierać

bomby FAB-3000 to konstrukcja w powstała jeszcze w czasach II wojny światowej charakteryzująca się masą 3 ton z czego połowę stanowi materiał wybuchowy zamknięty z grubym stalowym korpusie.

Pierwotnie była to niekierowana swobodnie opadająca nienadająca się do atakowania celów na współczesnym polu walki, ponieważ samolot je przenoszący musiałby przelecieć bezpośrednio nad celem. Dotąd Rosjanie tylko raz je wykorzystali do bombardowania kombinatu metalurgicznego Azowstal znajdującego się w oblężonym Mariupolu, nad którym mili panowanie w przestrzeni powietrznej.