"Bóg wojny" nie chybił. Rosyjski sprzęt poszedł z dymem

Rosjanie tracą coraz więcej sprzętu do obrony przeciwlotniczej. Jeszcze niedawno analityk wojskowy Oleksandr Kowalenko wyliczał, że w szeregach Federacji Rosyjskiej znajduje się obecnie ok. 100 dywizji kompleksów S-300/400 , czyli znacznie mniej, niż naprawdę potrzebuje armia agresora.

Zniszczony przez Ukraińców rosyjski Pancyr-S1 to broń będąca w stanie przechwytywać w zasadzie wszystkie obiekty powietrzne poruszające się z dużą prędkością (samoloty, śmigłowce, rakiety). Kompleks jest przystosowany do śledzenia maksymalnie 12 obiektów w zasięgu 20 km i na pułapie do 15 km, w związku z czym to właśnie ten system jest wybierany do obrony najważniejszych obiektów w Federacji Rosyjskiej (przede wszystkim elementy infrastruktury krytycznej i budynki rządowe).

Natomiast użyty przez Ukraińców do przeprowadzenia ataku M142 HIMARS to amerykański system artylerii produkowany od 2003 r. i będący odpowiedzią na potrzebę stworzenia tańszego i bardziej mobilnego odpowiednika systemu M270 MLRS. HIMARS mierzy 7 m długości i przy szerokości 2,4 m, wysokości 3,2 m, waży niewiele ponad 16 t. Dzięki temu jest wysoce mobilny – można przewozić go na pokładach samolotów, ale też przemieszczać go na lądzie. Jednostka napędowa rozpędza go do prędkości niemal 100 km/h, natomiast maksymalny zasięg sięga 500 km.